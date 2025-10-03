В большинстве регионов России озимые сеют в условиях засухи

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В большинстве регионов сев озимых культур проходит в условиях засухи, но есть надежда на дожди во второй половине октября, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Белгородской области месячное количество осадков составило 8% от нормы, всего 4 мм осадков, это просто слезы, да и только. В Курской области - 16%, в Воронежской - 14% и так далее, - сказал он. - Наиболее богатой на осадки была Смоленская область - 44%".

Особенно сложная ситуация наблюдается в южных регионах, прежде всего в Ростовской области и на севере Краснодарского края. К примеру, в Ростовской области в августе выпало всего 27-30% осадков от нормы, в сентябре - 33% от нормы. "Понятно, что два месяца подряд, действительно, очень сложная ситуация", - отметил Вильфанд.

"В Краснодарском крае несколько другая ситуация. Осадки выпадали, но фрагментарно, пятнисто. Где-то выпадало две нормы, даже две с половиной, но где-то совсем мало, - сообщил метеоролог. - В целом там достаточное количество осадков, но в северный районах, в тех, что называются житницей, тоже дефицит осадков".

"Но очень большая надежда на то, что к середине октября, во второй половине месяца пойдут дожди. В первой декаде месяца пока значительных дождей не видно", - заключил он.