Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области будет повышен до федерального статуса

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Режиму ЧС из-за почвенной засухи в Ростовской области решено придать федеральный статус, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации. Сейчас идет оформление этого решения", - сказал Слюсарь.

Губернатор добавил, что в субботу в ходе рабочей поездки в Цимлянск главы сельхозпредприятий района сообщили ему о сложностях прошедшей полевой страды.

"Из-за возвратных заморозков и засухи в Цимлянском районе погибла седьмая часть посевов - более 10 тыс. га, а урожайность снизилась с 35 ц/га в 2024 году до 27 ц/га в этом году. Хозяйства терпят убытки и просят оказать им помощь", - сообщил Слюсарь.

Он уточнил, что присвоение федерального статуса ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям быстрее восстановиться.

По данным, уже прошедшим экспертизу Минсельхоза России, общий ущерб от засухи составил почти 4 млрд рублей. При этом в настоящее время оценка ущерба продолжается в пяти районах, где режим ЧС был введен в сентябре, и итоговая сумма может вырасти. Всего от ЧС пострадали более 550 сельхозпредприятий.

Региональный режим ЧС был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи - в 27 районах Ростовской области.

10 июня режим ЧС был введен на территории 10 районов: Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского. С 30 июня - на территории еще девяти районов: Аксайского, Багаевского, Боковского, Зимовниковского, Куйбышевского, Миллеровского, Неклиновского, Усть-Донецкого и Целинского. С 21 июля режим ЧС ввели на территории Егорлыкского и Матвеево-Курганского районов, с 12 августа - в Мартыновском районе, с 11 сентября - в Волгодонском, Кагальницком, Песчанокопском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

С 19 мая в регионе был введен режим ЧС из-за весенних заморозков, после которых наступила засуха.

Из-за неблагоприятных погодных условий прогноз урожая зерновых в Ростовской области был снижен с 11,4 млн тонн до 8 млн тонн. Регион завершил уборочную кампанию, намолотив более 8,2 млн тонн зерна. Природные катаклизмы повредили в общей сложности 1 млн га посевов.

Ущерб, нанесенный аграриям, по предварительным данным, оценивается в 7,8 млрд рублей. Сельхозпроизводители региона получили 220 млн рублей страховых выплат за потерянный урожай.

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в ходе поездки в регион не исключила, что в области, как и на Ставрополье, будет использоваться практика принудительного вызова осадков.

Ростовская область обратилась в правительство РФ за поддержкой аграриев в связи с повреждением посевов и потерей урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Агропредприятия Ростовской области в 2025 году смогут привлечь до 15 млрд рублей льготных кредитов при увеличении лимитов.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что рассмотрит возможность выделить ростовским аграриям дополнительные лимиты на льготное кредитование. Пролонгацию ранее оформленных кредитов в связи с почвенной засухой рассчитывают получить более 300 аграриев Ростовской области.