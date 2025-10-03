На проект "Сохранение лесов" предусмотрено более 71 млрд рублей до 2030 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Более 71 млрд рублей предусмотрено до 2030 года на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экологическое благополучие", сообщил на совещании вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В совещании участвовало руководство Минприроды, Рослесхоза и других профильных ведомств, сообщила пресс-служба вице-премьера.

По словам Патрушева, на этот федеральный проект предусмотрено более 71 млрд рублей до 2030 года и это более чем на 70% превышает объем финансирования данного направления в предыдущем национальном проекте. Вице-премьер отметил, что в части лесовосстановления с 2021 года наблюдается устойчивая положительная динамика, когда лесов появляется больше, чем выбывает.

Помимо дальнейшего сохранения положительного баланса, в новом федпроекте акцент сделан на повышении качества лесовосстановления.

"Мероприятия предусматривают в том числе реконструкцию действующих и создание новых государственных лесозащитных полос вокруг отдельных крупных промышленных центров. В настоящее время ведется работа по расширению перечня территорий, где лесовосстановление наиболее востребовано", - отмечается в сообщении.

Также в федеральном проекте появились принципиально новые направления. В частности, проводятся исследования для создания базы генетических и селекционных данных лесообразующих пород для повышения устойчивости лесных насаждений в том числе к болезням и вредителям, формируется резервный запас семян для обеспечения лесовосстановления. Впервые в федеральный проект включено восстановление имеющихся и создание новых лесных питомников.

"Одной из ключевых целей проекта является обеспечение эффективного противодействия лесным пожарам. Ежегодно из федерального бюджета на эти цели выделяются значительные средства. В рамках федпроекта в текущем году создан лесопожарный центр в Забайкальском крае. А до 2030 года будет закуплено более 1,7 тыс. единиц спецтехники для тушения пожаров в лесах", - сообщили в пресс-службе вице-премьера.