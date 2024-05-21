Законопроект о климатических проектах в лесах принят в I чтении

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который прописывает законодательную базу для реализации в России проектов по сохранению лесов в рамках работы системы торговли углеродными единицами (УЕ).

Документ (№566540-8) в начале марта внесло в парламент правительство.

"Законопроект позволит компаниям, желающим добровольно реализовывать лесоклиматические проекты, генерировать углеродные единицы, тем самым понижая свой углеродный след", - отметил в ходе пленарного заседания замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

Законопроект вводит в Лесной кодекс новую главу: лесоклиматические проекты. Это проекты, реализуемые в рамках закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". В действующем законодательстве прописывается процедура заключения соглашений о реализации данных проектов. Авторы законопроекта отмечают, что соглашение может являться достаточным основанием для признания результатов климатического проекта в соответствии с положениями большинства международных стандартов. Сведения, включаемые в соглашение, необходимы для дальнейшей верификации результатов реализации лесоклиматического проекта и подтверждения того факта, что исполнитель климатического проекта действительно его реализовал.

"Компании получат возможность проводить дополнительные мероприятия по охране лесов от пожаров, защите лесов от болезней, воспроизводству лесов, лесовосстановлению и лесоразведению. Реализация лесоклиматических проектов будет осуществляться на основании соглашений, предполагается наделить Федеральное агентство лесного хозяйства правом подписи соглашения", - добавил Аноприенко.

Ранее, представляя законопроект на заседании думского комитета по природным ресурсам, замглавы Рослесхоза Александр Панфилов отметил, что сейчас в РФ уже есть два добровольных лесоклиматических проекта: проект "Русала" и проект на Сахалине по высадке саженцев деревьев от резидента свободного порта Владивосток ООО "Ванинский центр лесоводства".

Как сообщалось, в июне 2021 года Госдума приняла закон (№1116605-7) о создании в РФ национальной системы торговли углеродными выбросами. Документ обязует компании, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, ежегодно представлять отчеты о выбросах. Вторая новелла закона вводила схему, по которой компании, реализующие климатические проекты, могут включать информацию о них в специальный информационный ресурс – реестр углеродных единиц. Углеродные единицы, выпущенные в обращение в результате реализации климатического проекта, подлежат зачислению на счет исполнителя в данном реестре. Затем будет возможна передача углеродных единиц их владельцем иному лицу и зачет углеродных единиц. Т.е. вводится национальная система торговли выбросами. В перспективе РФ сможет продавать компаниям и государствам право на выброс определенного количества парниковых газов.

В начале 2024 года Госдума приняла закон, который освобождает от НДС услуги оператора реестра углеродных единиц (АО "Контур") по проведению операций в реестре. Как отмечал в ходе обсуждения данного законопроекта в Госдуме первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, Россия не намерена отказываться от реализации климатических проектов и создания системы торговли углеродными единицами, так как она позволит повысить энергоэффективность внутри страны и заработать на продаже углеродных единиц на внешнем рынке. По словам замминистра, РФ тратит 10 млрд рублей в год на климатические проекты, включая высадку лесов и определение поглощающей способности экосистем и океанов.