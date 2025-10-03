Около 60% россиян не верят в способность ИИ-программ заменить школьного учителя

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Более половины россиян (59%) в настоящее время уверены, что обучающие программы на основе искусственного интеллекта никогда не смогут заменить школьных учителей, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Чаще всех такого мнения придерживаются сограждане, представляющие так называемое "поколение оттепели", т.е. родившиеся до 1947 года (66%), показывают результаты исследования, опубликованные в пятницу на сайте центра.

В свою очередь, более четверти респондентов (29%) допускают, что нейросети смогут заменить живого учителя уже в обозримом будущем: 7% респондентов полагают, что это может произойти в течение 5-10 лет, каждый одиннадцатый (9%) - в течение 10-20 лет, еще 6% опрошенных называют период от 20 до 50 лет, 7% участников опроса - 50-100 лет, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 4% респондентов считают, что искусственный интеллект уже заменяет школьного учителя.

Оставшиеся 8% опрошенных не знают, что сказать по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 19 сентября 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.