В РФ планируют создать отечественную систему ИИ в помощь учителям и школьникам

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ думает над созданием российской системы искусственного интеллекта (ИИ), которая помогала бы учителям и школьникам, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Что касается искусственного интеллекта, действительно, очень мощный инструмент. (...) И мы сегодня очень аккуратно смотрим на то, чтобы, в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам, но не для того, чтобы списывать контрольные работы, потому что это тоже опасность", - сказал Кравцов на "прямой линии" в рамках Форума классных руководителей в среду.

По словам министра, искусственный интеллект, информационные технологии никогда не заменят учителя.

Глава Минпросвещения РФ считает, что гаджеты мешают в обучении, особенно школьникам.

"До 16 лет мы бы не рекомендовали использовать активно гаджеты, мобильные телефоны школьникам", - заявил он.

