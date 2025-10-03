Число жертв ДТП во Владимирской области возросло до пяти

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Количество погибших при столкновении Kia и "УАЗа" в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области днем в пятницу увеличилось до пяти человек, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По уточненным данным полиции, в результате ДТП погибли оба водителя, а также две пассажирки Kia и один пассажир "УАЗа" . Еще двое пассажиров направлены в больницу.

Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших.

Авария произошла около 14:20 на 399 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо". Согласно предварительной информации УМВД, водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с "УАЗом".