Четыре человека погибли в ДТП на трассе во Владимирской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Столкновение легкового и грузопассажирского автомобилей в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области днем в пятницу унесло жизни четырех человек, еще трое граждан пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"По состоянию на 15:15 известно о четверых погибших, а также троих пострадавших", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла на 399 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо".

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.