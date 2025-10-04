Поиск

Четыре человека пострадали в Белгороде из-за атаки ВСУ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В результате удара украинских беспилотников по коммерческому объекту Белгорода пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четверо: супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, травмы получили две женщины, их доставляют в городскую больницу №2, добавил Гладков.

От детонации дрона загорелись оборудование и навес объекта, огонь оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. В здании повреждены фасад и остекление.

Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

