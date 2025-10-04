Поиск

Губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород и пригород

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Предварительно, пострадавших нет, написал глава региона в своем телеграм-канале.

По информации Гладкова, в Белгороде после падения обломков сбитого беспилотника загорелись два автомобиля. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь. Также в городе повреждено остекление многоквартирного дома.

В Белгородском районе от падения фрагментов беспилотника в селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, в селе Пушкарное - кровля частного дома, проинформировал руководитель региона.

Кроме того, Гладков сообщил о временной приостановке работы торговых центров "Сити Молл", "МегаГринн", "РИО", а также открытой части "Центрального рынка" и торговли возле магазина "1000 Мелочей" в связи с ударами ВСУ по региону.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО в период с 8:00 до 11:00 мск субботы уничтожили 29 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской области.

