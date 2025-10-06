В кабмине призвали доработать проект закона об обязательной попытке примирения разводящихся супругов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ высказало замечания к законопроекту об обязательной попытке примирения разводящихся супругов, сообщил источник, знакомый с проектом соответствующего отзыва кабмина.

"Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказал собеседник "Интерфакса" по итогам заседания комиссии по законопроектной деятельности в понедельник.

Документом предлагается изменить судебный порядок и условия расторжения брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, в части обязательного принятия судом мер к примирению таких супругов.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, депутат нижней палаты Игорь Антропенко, сенатор Дмитрий Перминов.