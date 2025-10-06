Поиск

Фигурант дела о хищении 200 млн рублей Минобороны осужден условно в Петербурге

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор о хищении денег, выделенных Минобороны РФ на научно-исследовательские работы, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Валерий Дрогалин, признанный виновным в особо крупном мошенничестве, получил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Также суд взыскал с него в пользу министерства обороны около 196 млн рублей в счет возмещения вреда, говорится в сообщении.

Как установил суд, учредитель предприятия (имя пресс-служба не уточняет) создал группу для хищения денег, выделяемых Минобороны РФ на выполнение научно-исследовательских работ в рамках гособоронзаказа, в которую вошли Дрогалин и научный руководитель летно-экспериментальных исследований в 1994-2013 годах (имя также не названо).

В РоссииЭкс-главу НПК "Пеленгатор" обвинили в хищении 100 млн руб. в рамках гособоронзаказаЧитать подробнее

"Замысел состоял в том, чтобы при заключении государственных контрактов на научно-исследовательские работы (НИР - ИФ) их либо не выполнять, либо выполнять не в полном объеме при минимальных затратах, в том числе путем заимствования результатов ранее проводимых НИР, но при этом различными способами создавать перед заказчиком и лицами, осуществляющими приемку, видимость надлежащего выполнения НИР, а оплату по государственным контрактам получать в полном объеме", - уточняет пресс-служба.

Согласно материалам дела, в результате совместных действий фигурантов было похищено около 196 млн рублей из 294 млн, которые предприятие получило в качестве оплаты за работы.

Отмечается, что вину Дрогалин признал. Подробности о судьбе других фигурантов дела в пресс-релизе не приводятся.

Минобороны РФ Валерий Дрогалин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

В ГД внесен проект о приостановке взыскания долгов с граждан на территориях с военным положением

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в двух регионах РФ

Военная операция на Украине

251 беспилотник уничтожен над территорией России в ночь на понедельник

В Белгородской области без света остаются 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7297 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });