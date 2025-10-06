Фигурант дела о хищении 200 млн рублей Минобороны осужден условно в Петербурге

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор о хищении денег, выделенных Минобороны РФ на научно-исследовательские работы, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Валерий Дрогалин, признанный виновным в особо крупном мошенничестве, получил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Также суд взыскал с него в пользу министерства обороны около 196 млн рублей в счет возмещения вреда, говорится в сообщении.

Как установил суд, учредитель предприятия (имя пресс-служба не уточняет) создал группу для хищения денег, выделяемых Минобороны РФ на выполнение научно-исследовательских работ в рамках гособоронзаказа, в которую вошли Дрогалин и научный руководитель летно-экспериментальных исследований в 1994-2013 годах (имя также не названо).

"Замысел состоял в том, чтобы при заключении государственных контрактов на научно-исследовательские работы (НИР - ИФ) их либо не выполнять, либо выполнять не в полном объеме при минимальных затратах, в том числе путем заимствования результатов ранее проводимых НИР, но при этом различными способами создавать перед заказчиком и лицами, осуществляющими приемку, видимость надлежащего выполнения НИР, а оплату по государственным контрактам получать в полном объеме", - уточняет пресс-служба.

Согласно материалам дела, в результате совместных действий фигурантов было похищено около 196 млн рублей из 294 млн, которые предприятие получило в качестве оплаты за работы.

Отмечается, что вину Дрогалин признал. Подробности о судьбе других фигурантов дела в пресс-релизе не приводятся.