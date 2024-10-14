Экс-главу НПК "Пеленгатор" обвинили в хищении 100 млн руб. в рамках гособоронзаказа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор Научно-производственного комплекса (НПК) "Пеленгатор" Валерий Дрогалин помещен под домашний арест по обвинению в хищении более 100 млн рублей при исполнении гособоронзаказа по разработке систем вооружения, сообщили в главном военном следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ГСУ.

По версии следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, "исполняя в рамках государственного оборонного заказа многомиллионный контракт, путем оформления подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения похитили свыше 100 миллионов рублей, которые распределили между собой".

"Богданову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дрогалину - в виде домашнего ареста", - заявили в ГВСУ.