Аграриям приграничья могут продлить на 2026 год льготу по сельхозналогу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету поддержал к принятию во втором чтении законопроект о сохранении на 2024-2025 год статуса плательщика единого сельхозналога (ЕСХН) для аграриев, работающих в приграничных регионах - Белгородской, Брянской и Курской областях, одобрил поправку о продлении нормы на 2026 год.

Законопроект № 982789-8) в августе внесло в парламент правительство, он уже прошел первое чтение.

Согласно действующей норме статьи 346.2 Налогового кодекса, плательщиками единого сельхозналога признаются организации и индивидуальные предприниматели, если в их доходах доля реализации собственной продукции составляет не менее 70%. Законопроект предлагает сохранить возможность платить ЕСХН за налоговые периоды 2024 и 2025 годов предприятиям и ИП, которые пострадали от действий вооруженных формирований или терактов либо не могут вести деятельность по этой причине. Отнесение к пострадавшим и подтверждение невозможности работы осуществляется органами власти регионов и главами местных администраций по месту нахождения предприятия или предпринимателя.

Комитет одобрил поправку о продлении нормы на 2026 год. По словам первого заместителя председателя комитета Ольги Ануфриевой, также технически решен вопрос о подтверждении деятельности, если предприниматель проживает в одном месте, а осуществляет деятельность в другом.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.