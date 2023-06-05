Плательщиков единого сельхозналога могут вывести из-под windfall tax

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Организации, являвшиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в 2018-2022 годах, включены в перечень компаний, на которые предлагается не распространять обязанность по уплате разового налога на сверхприбыль прошлых лет. Этот пункт появился в версии законопроекта "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", внесенной в правительство, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом.

По словам другого источника, оба законопроекта, касающиеся windfall tax, были в проекте повестки правительственной комиссии по законопроектной деятельности на текущую неделю, а значит, в самое ближайшее время будут вынесены на заседание правительства для одобрения перед внесением в Госдуму.

Плательщиками ЕСХН могут быть производители сельскохозяйственной продукции (растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том числе выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов), а также ИП, оказывающие услуги сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства и животноводства. При этом доля дохода от сельхоздеятельности у них должна составлять не менее 70%. Они не платят налог на прибыль и налог на имущество.

Остальные параметры законопроекта, по словам одного из источников, остались практически без изменений по сравнению с предыдущей известной редакцией. Ставка налога устанавливается на уровне 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, декларация должна быть подана не позднее 25 января. При этом сумма налога может быть уменьшена на размер обеспечительного платежа по налогу, внесенного с 1 октября по 30 ноября 2023 года в федеральный бюджет. Таким образом, фактически будет обеспечиваться уплата налога по ставке 5%.

Налог не будет распространяться на нефтяные, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей СПГ, предприятия малого и среднего бизнеса, а также на компании, созданные после 1 января 2021 года (в том числе иностранные, начавшие свою деятельность в РФ через постоянное представительство после этой даты), за исключением созданных путем реорганизации, а также компании в составе КГН, куда также входят угольные, нефтяные или нефтеперерабатывающие компании.

Оценка потенциальных поступлений от windfall tax, приведенная в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, осталась на том же уровне, что уже заявлялось ранее - 300 млрд рублей.

В целом к плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в РФ через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским. Компании, которые в 2022 году были ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков (то есть исчисляли и уплачивали налог на прибыль), будут уплачивать и единоразовый налог за компании, которые были на 31 декабря 2022 года участниками группы.

Налоговой базой для windfall tax будет денежное выражение сверхприбыли прошлых лет, которая определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и за 2022 год над прибылью за 2018 и за 2019 годы. Прибыль будет исчисляться как сумма налоговых баз по налогу на прибыль организаций с учетом переноса убытков предыдущих периодов и без учета ряда налоговых баз, в том числе доходов от дивидендов, от операций с ценными бумагами, от продажи долей участия или акций, финрезультаты деятельности ЦБ в рамках закона "О Банке России".

Для компаний, участвующих в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, при определении прибыли не будет учитываться налоговая база от осуществления деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта по этому соглашению.

Налоговая база принимается равной нулю, если величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась менее или равна величине прибыли за 2018 и прибыли за 2019 годы, а также если она оказалась равной или меньше 1 млрд рублей (это положение не будет применяться для участников КГН).

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

В апреле аналитики компании "Тинькофф инвестиции" называли среди самых чувствительных к windfall tax (доля ожидаемого налога от прибыли за 2022 год) "Русагро", металлургические компании, банки, "ПИК", "ФосАгро" и "РусГидро".