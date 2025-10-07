Поиск

ВНИГНИ обновил карту нефтегазоносности РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) обновил карту нефтегазоносности РФ с учетом новых данных, сообщил гендиректор ВНИГНИ Павел Мельников журналистам в Новосибирске во вторник.

"Карта уже изменена, практически каждый год у нас выходят крупные региональные обобщения, уже сделано не меньше шести таких, в результате которого, по крайней мере, по одному из регионов, обновляется информация, уточняется нефтегазовое районирование и количественная оценка", - сказал он.

"Я думаю, что на конец 2025 года измененную карту мы делать будем", - добавил Мельников, отвечая на вопрос, когда эти результаты будут обнародованы.

При этом, отметил он, общая количественная оценка начальных суммарных ресурсов меняется не сильно.

Изменения коснулись суши Сахалина и нефтегазогеологического районирования Охотского моря.

"По суше Сахалина слегка уменьшилась оценка", - сказал он.

Прежде Мельников сообщал, что ранее количественная оценка начальных суммарных ресурсов проводилась с определенной периодичностью (в советское время - пять лет), однако затем интервал стал увеличиваться, и количественная оценка 2017 года фактически была обнародована в 2020 году.

По этим данным, начальные суммарные запасы углеводородов на суше РФ составляют 317 млрд тонн условного топлива.

Начальные суммарные запасы и ресурсы нефтегазоносной провинции или ее участков и комплексов - сумма накопленной добычи, текущих извлекаемых запасов месторождений и извлекаемых перспективных, потенциальных и прогнозных ресурсов. Текущие суммарные запасы и ресурсы нефтегазоносной провинции или ее участков включают текущие извлекаемые запасы месторождений категорий А, В, С1, и С2, перспективные извлекаемые ресурсы D1 и прогнозные извлекаемые ресурсы D2 и D3.

