Ученые прогнозируют приход к Земле облака плазмы во вторник

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Выброшенное Солнцем в пятницу облако плазмы может достигнуть Земли во вторник, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"В связи с данным прогнозом на сегодня заметно повышены риски геомагнитных событий (возможны возмущения и слабые бури)", - говорится в сообщении лаборатории.

Ученые сообщили, что выброшенные Солнцем на высокой скорости (не менее 600 км/c) облака газа, как правило, добираются до Земли за 2-3 суток. При более низких скоростях плазма останавливается гравитацией и падает обратно на Солнце.

"Возможен, однако, промежуточный вариант, когда газовое облако при движении от Солнца тормозится, но всё же, потеряв основную часть энергии, уходит от звезды, но с очень низкой скоростью. Такие выбросы могут идти до Земли 4-5 суток и по дороге настолько смешиваются с солнечным ветром, что, по сути, становятся его более плотной частью", - сообщили в лаборатории.

По словам ученых, приход таких облаков регистрируется не по росту скорости, а по скачкообразному росту плотности солнечного ветра.

"Расчет подобных пограничных случаев особенно сложен, но именно такой прогноз для данного события дала модель: облако, про которое все за давностью уже успели позабыть, сегодня по расчетам должно всё же добраться до Земли", - сказано в сообщении.