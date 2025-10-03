Ученые зафиксировали крупный выброс солнечной плазмы в направлении Земли

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Крупный выброс плазмы произошел на Солнце в направлении Земли после пышки класса М, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли. На данный момент это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября - начала октября", - говорится в сообщении лаборатории.

В нем отмечается, что за последние четверо суток на Солнце было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но они были направлены мимо нашей планеты.

"Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты через 2,5 суток, во второй половине дня в воскресенье 5 октября", - сообщили учёные.