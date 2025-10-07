Superjet 100 с иностранными двигателями смогут летать до 2028-2029 годов

Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Имеющиеся в парках российских авиакомпаний самолеты Superjet 100, благодаря продлению ресурса их российско-французских двигателей, смогут продолжить полеты до 2028-2029 гг., сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

"В рамках одобрения модификаций авиационной техники Росавиацией принято решение о продлении ресурса российско-французского двигателя SaM146, который эксплуатируется на "Суперджетах". Это мероприятие, совместное с "Объединенной двигателестроительной корпорацией", позволит эксплуатировать данные воздушные суда до 2028-2029 годов и не даст возможность приостановки данного парка", - сказал Ядров.

В РФ эксплуатируются порядка 160 самолетов Superjet 100, которые были построены в международной кооперации и оснащены иностранными комплектующими. Серийное производство таких лайнеров было остановлено в 2022 году на фоне антироссийских санкций. В 2026 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии SJ-100, которые будут оснащаться, в том числе российским мотором ПД-8. При этом ранее сроки переносились: так, группа "Аэрофлот" ждала первые два русифицированных SJ-100 в конце 2023 года.

По словам Ядрова, сейчас парк 76 российских авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, состоит из 1135 воздушных судов, при этом фактически эксплуатируются 1088 машин. До 2030 года по пессимистичному прогнозу ожидается выбытие более 300 самолетов, включая 230 отечественных, и 200 вертолетов (из них российского производства - 190). В целях восстановления парка Росавиация реализует меры по сертификации модификаций авиатехники для поддержания ее летной годности. Также Ядров напомнил, что по инициативе Совета Федерации внесены изменения в Воздушный кодекс, позволяющие допускать компоненты-аналоги и выдавать так называемые PMA-одобрения.

На текущий момент средний возраст парка ведущих 15 авиакомпаний составляет порядка 14 лет. И этот уровень значительно ниже по отношению к многим европейским и американским авиакомпаниям, добавил Ядров.

"При этом мы отмечаем отдельную проблему, связанную с восстановлением летной годности самолетов Ан-2, Ан-24, Ан-26 и вертолетов Ми-8. Потому что большее количество на сегодняшний день происшествий происходит именно с данными воздушными судами. Отчасти это можно связать с неиспользованием при эксплуатации этих воздушных судов современных методов поддержания и повышения профессиональных навыков летного состава, устаревшим пилотажным и навигационным оборудованием и средствами контроля, не позволяющими реализовать эффективную программу анализа полетных данных", - сказал глава Росавиации.