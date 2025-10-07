Росавиация ожидает до 2030 года выбытия более 300 самолетов и 200 вертолетов

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Росавиация ожидает до 2030 года по пессимистичному прогнозу выбытия более 300 самолетов и 200 вертолетов, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

"По пессимистичному прогнозу до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов: это 230 отечественных, в том числе которым 40-50-60 лет, и 109 иностранных (...) Помимо этого планируем выбытие 200 вертолетов: 190 отечественных и 10 иностранных", - сказал он.

Сейчас, по словам Ядрова, парк 76 авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, составляет 1135 воздушных судов, при этом фактически эксплуатируются 1088 машин.