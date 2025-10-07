Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за удара ВСУ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Запорожская область полностью обесточена в результате удара ВСУ по объектам энергетики, сообщило Минэнерго региона во вторник.

"В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Об отключении электроснабжения в области ранее во вторник заявлял губернатор Евгений Балицкий, но он не назвал причин и масштабов произошедшего.

Позднее Балицкий в своем телеграм-канале добавил, что социально значимые объекты переведены на питание от резервных источников, водоснабжение и работу критической инфраструктуры обеспечивают генераторы. Медицинская и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

Прогнозируется, что электроснабжение восстановят к вечеру, заключил губернатор.