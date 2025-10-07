Поиск

Запорожский губернатор сообщил о перебоях в электроснабжении

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Запорожской области есть кратковременные отключения электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий и призвал жителей населенных пунктов, оставшихся без света, проявить терпение.

По его словам, энергетики проводят переключение на резервные источники питания.

Причин отключения электроэнергии, как и его масштабов, Балицкий не назвал, но уточнил, что энергоснабжение будет восстановлено в течение двух часов.

