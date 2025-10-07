Путин и Моди заявили о заинтересованности в развитии стратегического партнерства

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также затронуты вопросы подготовки визита президента России в Индию в декабре с. г.", - говорится в сообщении.

Индийское издание The Economic Times, со своей стороны, привело слова Моди о том, что он "с нетерпением ждет визита президента Путина в Индию на 23-й ежегодный саммит Индия-Россия".

Ранее в октябре президент России заявил, что ждет своего визита в Индию в декабре этого года.

"Я жду этой поездки в начале декабря. Жду встречи с моим другом, нашим надежным партнером премьер-министром Моди", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".