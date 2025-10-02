Президент РФ сообщил, что его поездка в Индию ожидается в начале декабря

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет своего визита в Индию в декабре этого года.

"Я жду этой поездки в начале декабря. Жду встречи с моим другом, нашим надежным партнером премьер-министром Моди", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что отношения России и Индии носят особый характер. "У нас с Индией никогда не было вообще никаких проблем и межгосударственных трений. Премьер-министр Моди - очень взвешенный и мудрый руководитель, национально ориентированный. В Индии это хорошо все знают", - сказал Путин.

Он заявил, что Россия и Индия вместе производят современные перспективные виды вооружений.

"В сфере безопасности у нас очень доверительные отношения. Мы занимаемся совместным производством некоторых очень современных перспективных видов вооружений", - заявил Путин.

"Это лишний раз подчеркивает то доверие, которое сложилось между нашими странами", - отметил он.