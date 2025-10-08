Поиск

"Делимобиль" добавил функцию открытия и закрытия авто через Bluetooth в рамках аренды

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") позволил в рамках активной аренды открывать и закрывать автомобили через функционал Bluetooth, сообщила компания.

"Компания разработала это нововведение для минимизации негативных последствий нестабильной мобильной сети", - указано в релизе "Делимобиля".

В августе компания оценивала на уровне 10% от выручки негативный эффект от геолокационных проблем.

Тогда руководитель отдела корпфинансов "Делимобиля" Андрей Новиков рассказывал, что проблемы с геолокацией и мобильным интернетом наблюдаются с 2022 года, однако за последние 1-2 месяца они усугубились.

Как следствие, с одной стороны - пользователи "Делимобиля" не могут найти автомобиль в той локации, в которой он отображается на карте в приложении. С другой стороны, механики компании не всегда могут оперативно найти машину для осуществления обслуживания авто.

"Чтобы наши пользователи не зависели от качества сети, мы добавили возможность управлять машиной через Bluetooth. Теперь при сбоях интернета смартфон подключается к машине напрямую, и пользователи могут без проблем открыть или закрыть арендованный автомобиль", - сообщил директор по стратегии и росту "Делимобиля" Андрей Крупнов.

Для активации новой функции необходимо один раз дать разрешение приложению "Делимобиль" на использование Bluetooth. При этом в приложении появился фильтр, по которому доступны машины, которыми можно управлять по Bluetooth. Функция доступна более чем на 85% парка "Делимобиля" из более 30 тыс. машин.

В сообщении отмечается, что сотрудники сервиса давно используют сервисное ПО с Bluetooth-соединением в местах с плохим покрытием сети, таких как многоуровневый паркинг и удаленные районы.

"Делимобиль" запущен в 2015 году и работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Сочи, Ярославле, Краснодаре и Челябинске. Количество зарегистрированных пользователей превышает 12 млн.

