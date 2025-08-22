"Делимобиль" оценил эффект от проблем с геолокацией на свой бизнес в размере до 10% от выручки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") представило свою оценку влияния геолокационных проблем на бизнес группы.

"Негативный эффект от геолокационных проблем мы бы оценили на уровне до 10% от выручки - для нас это достаточно много", - сообщил журналистам руководитель отдела корпоративных финансов "Делимобиля" Андрей Новиков.

Отвечая на вопрос, Новиков напомнил, что проблемы с геолокацией и мобильным интернетом наблюдаются с 2022 года, однако за последние 1-2 месяца они усугубилась. Как следствие, с одной стороны - пользователи "Делимобиля" не могут найти автомобиль в той локации, в которой он отображается на карте в приложении. С другой стороны, механики компании не всегда могут оперативно найти машину для осуществления обслуживания авто. "Это приводит к увеличению количества автомобилей в "сервисном" статусе", - сказал он.

В операционной и финансовой отчетности за I полугодие 2025 года "Делимобиль" указал на то, что во II квартале пользователи сталкивались с ограниченной доступностью сервиса из-за геолокационных проблем.

В настоящее время "Делимобиль" ищет способы для улучшения доступности автомобилей для клиентов сервиса, заключил Новиков.

В I полугодии 2025 года выручка "Делимобиля" увеличилась на 16% год к году - до 14,7 млрд рублей, каршеринговая и прочая выручка - на 12%, до 11,8 млрд рублей.