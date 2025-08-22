Поиск

"Делимобиль" оценил эффект от проблем с геолокацией на свой бизнес в размере до 10% от выручки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") представило свою оценку влияния геолокационных проблем на бизнес группы.

"Негативный эффект от геолокационных проблем мы бы оценили на уровне до 10% от выручки - для нас это достаточно много", - сообщил журналистам руководитель отдела корпоративных финансов "Делимобиля" Андрей Новиков.

Отвечая на вопрос, Новиков напомнил, что проблемы с геолокацией и мобильным интернетом наблюдаются с 2022 года, однако за последние 1-2 месяца они усугубилась. Как следствие, с одной стороны - пользователи "Делимобиля" не могут найти автомобиль в той локации, в которой он отображается на карте в приложении. С другой стороны, механики компании не всегда могут оперативно найти машину для осуществления обслуживания авто. "Это приводит к увеличению количества автомобилей в "сервисном" статусе", - сказал он.

В операционной и финансовой отчетности за I полугодие 2025 года "Делимобиль" указал на то, что во II квартале пользователи сталкивались с ограниченной доступностью сервиса из-за геолокационных проблем.

В настоящее время "Делимобиль" ищет способы для улучшения доступности автомобилей для клиентов сервиса, заключил Новиков.

В I полугодии 2025 года выручка "Делимобиля" увеличилась на 16% год к году - до 14,7 млрд рублей, каршеринговая и прочая выручка - на 12%, до 11,8 млрд рублей.

Делимобиль Каршеринг Руссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });