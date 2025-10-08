Поиск

Девять женщин пострадали в Белгородской области из-за ракетного обстрела

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области увеличилось до девяти человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее Гладков сообщил о трех погибших и одном пострадавшем при ракетном ударе ВСУ по поселку.

В настоящее время бригады скорой доставляют четверых пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Одной женщине оказана помощь на месте, другие продолжают оставаться в Шебекинской ЦРБ.

Губернатор также уточнил, что погибли двое мужчин и женщина.

По словам главы региона, здание социального объекта частично разрушено. Осколками посечены пять автомобилей. Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Жильцов переместят в пункт временного размещения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Три человека погибли в Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ

Ряд свердловских предприятий ввел режим реагирования на угрозу атаки БПЛА

ФСБ сообщила об аресте подозреваемого в подрыве машины военного в Подмосковье

Почти 3 тыс. человек лишили гражданства РФ с 2023 года за преступления

Почти 3 тыс. человек лишили гражданства РФ с 2023 года за преступления
Военная операция на Украине

Три человека погибли при ракетном обстреле в Белгородской области

Российские военные нейтрализовали за ночь 53 украинских БПЛА

Двое взрослых и ребенок ранены после ракетного обстрела в Белгородской области

Минобороны РФ заявило о нейтрализации 30 БПЛА над четырьмя российскими областями

Военная операция на Украине

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Что произошло за день: вторник, 7 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7317 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2420 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });