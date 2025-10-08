Девять женщин пострадали в Белгородской области из-за ракетного обстрела

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области увеличилось до девяти человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее Гладков сообщил о трех погибших и одном пострадавшем при ракетном ударе ВСУ по поселку.

В настоящее время бригады скорой доставляют четверых пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Одной женщине оказана помощь на месте, другие продолжают оставаться в Шебекинской ЦРБ.

Губернатор также уточнил, что погибли двое мужчин и женщина.

По словам главы региона, здание социального объекта частично разрушено. Осколками посечены пять автомобилей. Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Жильцов переместят в пункт временного размещения.