Три человека погибли при ракетном обстреле в Белгородской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Посёлок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу, есть погибшие и раненый, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, трое погибло, один - раненый. Здание социального объекта частично разрушено", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По его информации, на месте идет работа по разбору завалов.

"Под завалами могут быть люди", - отметил Гладков.