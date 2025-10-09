В повестке Кремля нет вопроса о встрече Путина и Трампа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не стоит в повестке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Он не стоит просто на повестке дня сейчас, в настоящий момент", - ответил он на вопрос "Интерфакса", не заморожен ли вопрос новой встречи лидеров двух государств.

Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.