МИД заявил о значительном исчерпании импульса, заданного на саммите РФ-США на Аляске

Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего, среди европейцев оказался в значительной мере исчерпан", - сказал он журналистам в Москве.

Он отметил, что "это результат деструктивной деятельности, прежде всего, европейцев".

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске.



