Свердловские власти ввели порядок оповещения при угрозе атаки БПЛА

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство Свердловской области разъяснило, каким должен быть порядок оповещения населения при угрозе атаки беспилотников. Эта информация опубликована в телеграм-канале областного Департамента информационной политики.

Сначала должен быть введен упреждающий режим реагирования на атаку. Об этом извещают с помощью официальных сообщений от правительства области, а также СМС-рассылкой от RSCHS.

Следующий уровень оповещения - режим "Внимание всем!" о реальной угрозе атаки. О введении режима объявляют с помощью громкоговорителей, по ТВ и радио, публикуется сообщение губернатора.

При получении такого сигнала тем, кто находится на улице, нужно спрятаться в подвале дома или в паркинге, а тем, кто дома - перейти в помещение без окон, например, в коридор или ванную комнату.

"Нельзя пользоваться лифтами. Классические убежища с круглосуточным пребыванием для БПЛА-опасности обычно не используются", - говорится в сообщении.

После того, как угроза миновала, дается отбой опасности в виде сообщения губернатора или правительства региона, а также СМС-рассылки. Уточняется, что это сообщение приходит, "если беспилотник так и не долетел до региона или был сбит вне региона, либо он долетел, но атака отражена и опасность миновала".

В Свердловской области 8 октября на ряде предприятий ввели режим упреждающего реагирования на угрозу атаки беспилотников, предусматривающий эвакуацию работников. Позже официальный телеграм-канал "Антитеррор-Урал" сообщил, что "силами ПВО Министерства обороны России угроза ликвидирована, пострадавших и разрушений нет".