Песков заявил о серьезной паузе в обсуждении украинского урегулирования

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В процессе диалога по украинскому урегулированию обозначилась серьезная пауза, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это связано в первую очередь с тем, что действительно сейчас обозначилась серьезная пауза вообще в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров", - сказал он, комментируя слова замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что мирный импульс саммита на Аляске в значительной мере исчерпан.

Он отметил, что "никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документа, по рабочим группам". "Дальше ничего не движется", - констатировал Песков.

По его словам, Киев "воодушевлен европейцами, и совершенно сейчас не тяготеет к мирному процессу". "Им кажется, что что-то изменится на фронтах, и они перейдут в позитивную динамику. Но реальное положение дел свидетельствует об обратном", - сказал Песков.