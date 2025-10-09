В ЦБ считают преждевременным говорить о сроках частичной приватизации НСПК

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Банк России только начал обсуждение с рынком возможной частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), оно займет время, говорить о сроках пока рано, заявила журналистам в кулуарах "Финополиса" глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматриваем оба варианта. И возможность продать в рынок миноритарный пакет НСПК, когда государство, когда Центральный банк останется мажоритарным акционером. Для чего это нужно? Для того, чтобы на уровне органов управления больше слышать мнение рынка, что нужно развивать, какой функционал. И с этой точки зрения нам, конечно, важно, что миноритарные участники будут представителями тех секторов, которые заинтересованы в развитии этих сервисов. Не просто финансовые инвестиции, получить доходность", - сказала она.

"Второй вариант, когда в рамках НСПК остается только то, что точно относится к инфраструктуре национального платежного рынка, а сервисы, которые могут быть абсолютно рыночными, развиваться на конкурентной основе, продаются в рынок. Нам нужно определить эти сервисы", - добавила Набиуллина.

По ее словам, ЦБ предложил критерии, по которым можно будет проводить анализ сервисов, и сейчас обсуждает эти критерии. После этого будут возможны выделение этих сервисов в отдельные юридические лица и их продажа полностью в рынок для того, чтобы рынок их развил.

"Деталей может быть много, но еще раз: мы только начали эту дискуссию. Я думаю, что она займет определенное время, это непростой вопрос, но достаточно важный для того, чтобы разграничить по мере возможности те сферы, где принимает участие активное государство, регулятор, и где мы ожидаем от рынка, что он будет развивать собственные сервисы", - сказала глава ЦБ.

Банк России в конце сентября опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. В случае реализации любого из этих сценариев доступность и качество платежных услуг, оказываемых потребителям, не должны снизиться, отмечал регулятор.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. НСПК также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.