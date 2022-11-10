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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

ЦБ РФ пока не готов снижать долю в Национальной системе платежных карт

Регулятор намерен вернуться к этому вопросу через два года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Банк России пока не готов снижать долю в Национальной системе платежных карт (НСПК), но планирует вернуться к этому вопросу через два года, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума "Финополис".

"Возможны ли другие акционеры в НСПК, помимо Центрального банка? Пункт первый, мы считаем, как мы и говорили ранее, пока для принятия таких решений не время. Но мы точно будем готовы к этому вопросу вернуться через два года", - сказала Скоробогатова.

В прошлом году глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что приватизация НСПК на горизонте двух-трех лет нецелесообразна, так как перед ней стоят общенациональные задачи по развитию инфраструктуры. При этом она также отмечала интерес к НСПК со стороны участников рынка.

Национальная система платежных карт, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и Mastercard, подчинившись требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. В декабре 2015 года НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир".

ЦБ РФ НСПК Ольга Скоробогатова
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