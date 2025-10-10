В России введут долгосрочные правила индексации платы за аренду леса

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает в рамках подготовки новой стратегии по развитию лесного комплекса в России до 2035 года разработать методику расчета платы за аренду лесных участков лесопользователями на пятилетний срок, с тем чтобы обеспечить долгосрочные правила игры.

Минприроды, ответственное за расчет ставок, готово обсуждать с отраслью установление долгосрочных правил, но предупреждает, что процесс нахождения общих позиций будет небыстрым.

Формирование стратегии отрасли и связанные с ней вопросы, включая платежи за лес, обсуждались 10 октября на пленарных слушаниях при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как сказал на заседании замглавы Минпромторга Михаил Юрин, при подготовке стратегии будет учитываться в том числе текущее положение лесопромышленного комплекса.

"У нас ситуация в отрасли непростая. Для нас, действительно, и макроэкономические параметры, и санкционные режимы, и курс рубля - все это имеет существенное значение. За те восемь месяцев, которые прошли (с начала 2025 года - ИФ), мы видим снижение объемов производства: обработка у нас сократилась на 3%, производство бумаги на 2,6%. Хорошо, что растет производство мебели, то есть у нас растет внутреннее потребление продуктов переработки на 7,3%. При этом видим, что по финансовому результату у нас не очень хорошая тенденция, то есть видим, что порядка на 57% у нас прибыль предприятий лесопромышленного комплекса за семь месяцев снизилась", - привел данные чиновник.

В этих условиях, по мнению замглавы Минпромторга, важно не увеличивать и так высокую нагрузку на отрасль, в том числе через поднятие ставок за аренду лесов, либо, по крайней мере, сделать этот процесс более предсказуемым.

"Одна из ставок, которая в данный момент обсуждается, это платежи за непосредственно лес. И мы понимаем, что не повышать эти платежи невозможно, но вот тот запрос, который есть от бизнеса, - сделать это прогнозируемым, понятным. Допустим, разработать какую-то методику, которая бы показала, как будет плата меняться до 2030 года для того, чтобы бизнес четко понимал, с какими затратами будет иметь дело и как с этими затратами работать. Поэтому просим такой подход поддержать", - сказал Юрин, добавив, что такая практика ранее уже была.

"Давайте вместе разработаем эту методику, определим эту плату до 2030 года по годам, и чтобы бизнес у нас понимал, как дальше работать", - предложил он.

Присутствовавший на заседании замглавы Минприроды Евгений Марков согласился проработать вопрос, но призвал лесопромышленников не рассчитывать на быстрое решение. Он пояснил, что задачи просто "линейно" повышать плату за аренду лесов у Минприроды нет, но любые преференции по ставкам увязаны с обязательствами, а они сейчас выполняются компаниями не полностью.

"Аренда лесов у нас составляет на сегодняшний день практически 170 млн га. Все наши арендные отношения распределены с вами по трем "корзинам", я их так назову. Первая "корзина" - это приоритетные инвестиционные проекты. Ставки по приоритетным инвестиционным проектам, в среднем - я их буду округлять - это 100 рублей (за 1 куб. м - ИФ) плюс обязательства (по инвестициям - ИФ). Вторая "корзина" у нас - это конкурсы. По конкурсам мы раздали арендную базу по цене в среднем 140 рублей плюс обязательства. А вот рынок, свободный рынок, где у нас субъекты малого и среднего бизнеса покупает на рыночных условиях без обязательств лесфонд, он составляет практически 700 рублей. Маленькая оговорка: к сожалению, за последние годы взятые арендаторами обязательства выполняются в лучшем случае на 60%. Поэтому для чистоты отношений, коллеги, в любом случае поиск компромиссов по определению ставок платы у нас с вами впереди", - обозначил позицию ведомства Марков.

Представлявший на заседании интересы бизнеса вице-президент Segezha Group Николай Иванов в очередной раз указал на неутешительную статистику по отрасли, ответив, что в такой ситуации "принятие моратория на то, что может повредить и 100% повредит бизнесу, точно совершенно обязательное условие". Ранее Рослесхоз уже неоднократно заявлял, что не видит необходимости вводить мораторий на повышение арендных ставок за лес.

В целом стратегию развития лесного комплекса 2025 года планируется сформировать до конца года, с тем чтобы в I квартале 2026 года завершить все согласования и выйти на принятие документа, сообщил в пятницу замглавы Минпромторга. Он напомнил, что в конце 2024 года министерство уже представляло актуализированную стратегию отрасли до 2030 года, однако весной этого года президент поручил увеличить период планирования до 2035 года, в связи с чем документ дорабатывается и проходит новый цикл согласований.

"Мы обращаем внимание на стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности, в том числе продукцию с высокой добавленной стоимостью. Делаем акцент на развитие экспорта продукции лесной промышленности, определение перспективных направлений такого экспорта. Технологическое развитие лесного комплекса с определением основных направлений, обеспечение организации лесного комплекса критически важным оборудованием и техникой преимущественно отечественного производства, расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет", - перечислил Юрин ключевые направления будущей стратегии.