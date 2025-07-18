В Минпромторге заявили о тяжелом положении лесной промышленности

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На предприятиях лесопромышленного комплекса России в первом полугодии 2025 года производство снизилось от 2% до 10% в зависимости от вида продукции, в целом ситуацию в отрасли можно охарактеризовать как тяжелую, заявил замглавы Минпромторга Михаил Юрин на заседании совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации.

"Мы с точки зрения отрасли переработки видим за первое полугодие, действительно, не очень хорошую картину: у нас снижаются объемы практически по всем видам продукции, начиная от пиломатериалов, заканчивая продукцией целлюлозно-бумажных комбинатов. Снижения разные - от 2 до 10% по объемам производства. В деньгах это где-то более ярко, где-то менее ярко", - сказал чиновник.

"Основные две причины, которые мы видим: это у нас, конечно же, та ключевая ставка, которая есть, и тот курс, который сейчас формировался. У нас отрасль все-таки экспортно ориентированная была и остается. И с такими макроэкономическими сейчас предпосылками, которые есть, к сожалению, мы находимся в очень тяжелой ситуации", - отметил он.

Юрин напомнил, что Минпромторг оказывает меры поддержки отрасли, в том числе для экспортеров в 2025 году сохранена транспортная субсидия, позволяющая компенсировать часть логистических затрат при поставках за рубеж.

В рамках заседания совета по вопросам ЛПК при Совфеде в пятницу звучали предложения дофинансировать эту меру поддержки до конца текущего года. На это замминистра сообщил, что в условиях ограниченности бюджетных возможностей финансирование субсидии, скорее всего, сохранится в первоначальном объеме: "Сегодня один из вопросов, который поднимался, это вопрос поддержки экспорта с точки зрения субсидии. Сама по себе мера у нас осталась в этом году, но, к сожалению, мы все находимся в рамках достаточно жестких ограничений по бюджету. Соответственно, у нас всего запланировано порядка 1,5 млрд (рублей - ИФ) на этот год. Соответственно, думаем, что это субсидия - сколько есть, только доведем".

Он предложил лесоэкспортерам воспользоваться новой транспортной субсидией, запущенной весной этого года на "раскатку" международных логистических коридоров в дружественные страны (выдается логистическим операторам, в этом году действует при поставках в несколько стран Африки и Латинской Америки).

Замглавы Минпромторга также прокомментировал перспективы решения проблемы реализации пеллет, основным рынком сбыта которых до введения санкций являлись европейские страны. По словам Юрина, в конце июля планируется очередной раунд переговоров Минпромторга с китайскими коллегами по вопросу поставок.

Поручение обеспечить вывоз продукции леспрома на экспорт, в частности, пеллет в Китай, правительству дал президент Владимир Путин после апрельского совещания по вопросам развития лесного комплекса. Срок исполнения поручения в целом по стимулированию экспорта продукции ЛПК истекает 15 августа, по мерам в отношении поставок топливных гранул в КНР был установлен на конец мая.

По данным Росстата за январь-май 2025 года, объем производства пиломатериалов в стране сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7%, до 11,7 млн куб. м, целлюлозы - на 1,6%, до 3,53 млн тонн, бумаги и картона - на 0,5%, до 4,46 млн тонн. Выпуск древесно-стружечных плит (ДСП) упал на 2,8% и составил 4,63 млн куб. м, древесно-волокнистых плит (ДВП) - на 6,3%, до 282 млн кв. м.

Производство фанеры в России за пять месяцев 2025 года показало рост в годовом сравнении - на 4,8%, составив 1,49 млн куб. м. Увеличился также выпуск топливных гранул - на 2,8%, до 470 тысяч тонн.