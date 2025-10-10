Россия и Чили проведут переговоры о поставках рыбы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор и компетентное ведомство Чили в конце октября проведут переговоры о поставках рыбы.

"По Чили у нас переговоры будет проводить Константин Савенков (замруководителя службы - ИФ) на международном рыбном форуме в Санкт-Петербурге (в конце октября - ИФ). Приедет руководитель чилийской службы", - сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах агровыставки "Золотая осень-2025".

"Вы знаете нашу позицию. Мы медленно, но настойчиво просим о том, чтобы они соблюдали наши требования", - сказал он.

Россельхознадзор заявлял о претензиях к поставкам рыбы из Чили, связанным, в частности, с несоответствиями в сопроводительной документации на эту продукцию: данные на маркировочных этикетках и в ветеринарных сертификатах расходились. Специалисты службы провели видеовизиты на ряд чилийских рыбоперерабатывающих предприятий.