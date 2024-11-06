Россия за 9 месяцев снизила импорт рыбы из Чили на треть

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россия за девять месяцев 2024 года импортировала из Чили 34 тысяч тонн рыбы, что на треть меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает аналитический центр Рыбного союза.

В стоимостном выражении падение оказалось еще более глубоким - на 35%, до $157 млн.

Снизились поставки всех основных видов рыбы, но наибольшее сокращение показал импорт мороженой семги - в 2,5 раза в натуральном и денежном выражении, до 11,5 тысяч тонн на $77 млн. Падение отгрузок связано с ростом цены на чилийскую семгу до $9 за кг и увеличением импортных поставок форели из Турции и Ирана по средней цене $5,5 за кг.

Подорожание чилийской семги может быть связано со снижением ее производства за 9 месяцев 2024 года на 10%, до 519 тысяч тонн.

Поставки из Чили мороженого кижуча сократились на 13%, до 2,8 тысячи тонн, по стоимости - на 27%, до $16 млн. Сжался и импорт филе кижуча: на 10%, до 1,9 тысячи тонн, объем закупок в денежном выражении снизился на 12%, до $21 млн.

По данным аналитиков, импорт варено-мороженых чилийских мидий в Россию за январь-сентябрь сократился на 7%, до 14,7 тысячи тонн. Причина - в росте цен на эту продукцию. В стоимостном выражении поставки уменьшились на 5%, до $31 млн.