Путин считает, что авторитет Нобелевской премии мира в настоящее время подорван

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что авторитет Нобелевской премии мира в настоящее время подорван.

"Мне кажется, и вряд ли кто-то будет возражать - были случаи, когда (Нобелевский - ИФ) комитет присуждал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира, и, на мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии", - сказал Путин на пресс-конференции в Душанбе в пятницу.

Как отметил президент РФ, были ситуации, когда "человек пришел - хороший, плохой ли, - ему через месяц, через два дают премию". "За что? Он вообще ничего не сделал. Нужно же за работу, за какие-то заслуги (присуждать Нобелевскую премию - ИФ)", - добавил Путин.

"Поэтому авторитет (этой премии - ИФ) в значительной степени утрачен. Но Бог с ним, не мне судить", - отметил Путин.