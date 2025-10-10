Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Фото: Jesus Vargas/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо, объявил норвежский нобелевский комитет.

Премия присуждена ей "за ее неустанную борьбу за демократию и права народа Венесуэлы и за ее стремление добиться справедливого и мирного перехода страны от диктатуры к демократии", заявил представитель комитета.

Он отметил ее борьбу за свободные и справедливые выборы в Венесуэле и назвал ее ключевой объединяющей фигурой для оппозиции которая некогда была расколота, но сумела объединиться в требовании свободных выборов и представительной власти.

Мачадо 58 лет. Она была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы в 2011-2014 годах, участвовала в президентских выборах 2012 года, находится в оппозиции правительству Николаса Мадуро. В 2024 году после президентских выборов она призывала к уличным протестам с требованием признать победу оппозиционного кандидата на выборах президента Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Представитель нобелевского комитета отметил, что Мачадо решила не покидать Венесуэлу, несмотря на угрозы ее жизни и свободе, но вынуждена скрываться.