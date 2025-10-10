Поиск

Россия проведет ядерные испытания в ответ на испытания в некоторых других странах

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что в случае проведения некоторыми странами испытаний ядерного оружия, Россия сделает то же самое. Он сказал это на пресс-конференции в Душанбе.

"В некоторых странах об этом (испытаниях) думают. Насколько нам известно, даже готовят. Вот я и сказал - если проведут (испытания), то и мы сделаем то же самое", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Хорошо это или плохо? С точки зрения обеспечения безопасности - хорошо, с точки зрения общей картины, связанной со сдерживанием, с действиями, направленными если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, это, наверное, неплохо. Но в этом же контексте и наши предложения о том, чтобы продлить хотя бы на год СНВ-3", - сказал президент.

Он также заявил о готовности России договариваться с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

"Контакты у нас есть по линии МИДа и Госдепа. Хватит ли этих нескольких месяцев для того, чтобы принять решение о продлении (ДСНВ) - думаю, что этого будет достаточно, если есть добрая воля к продлению этих соглашений. Ну а если американская сторона посчитает, что это им не нужно - для нас это не критично совершенно", - заявил он.

По его словам, Москва готова "договариваться, если для американской стороны это будет приемлемо и полезно".

"Если нет, значит - нет, но жаль будет, потому что вообще ничего тогда не останется с точки зрения сдерживания в области стратегических наступательных вооружений", - сказал Путин.

