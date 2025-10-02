Путин отметил, что у РФ наиболее современные ядерные вооружения в мире

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия обладает наиболее современными ядерными вооружениями в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уровень современности у нас выше, чем у любой другой ядерной страны мира. Мы просто над этим работали напряженно и долго. И повторяю: уровень современности у нас очень высокий в войсках стратегического назначения", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом он заметил, что Россия готова взять паузу и вместе с американскими коллегами поработать над вопросом, связанным с продлением ДСНВ в том случае, если это представляется США целесообразным. "Нет? Не надо. Но это вообще последнее, что в мире есть с точки зрения ограничения стратегических наступательных вооружений", - сказал Путин.

Он также отметил, что Россия фиксирует намерения других стран по ядерным испытаниям, если они произойдут, то и российская сторона сделает то же самое.