Поиск

Путин отметил, что у РФ наиболее современные ядерные вооружения в мире

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия обладает наиболее современными ядерными вооружениями в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уровень современности у нас выше, чем у любой другой ядерной страны мира. Мы просто над этим работали напряженно и долго. И повторяю: уровень современности у нас очень высокий в войсках стратегического назначения", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом он заметил, что Россия готова взять паузу и вместе с американскими коллегами поработать над вопросом, связанным с продлением ДСНВ в том случае, если это представляется США целесообразным. "Нет? Не надо. Но это вообще последнее, что в мире есть с точки зрения ограничения стратегических наступательных вооружений", - сказал Путин.

Он также отметил, что Россия фиксирует намерения других стран по ядерным испытаниям, если они произойдут, то и российская сторона сделает то же самое.

Владимир Путин Валдай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты Сочи и Геленджика временно не обслуживают рейсы

Глава РФ предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Глава РФ предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Путин заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и РФ не нужно

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Кремль предупредил Белый дом о последствиях поставок Украине "Томагавков"

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Президент России назвал пиратством задержание Францией танкера

Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

Что произошло за день: четверг, 2 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7272 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });