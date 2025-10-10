Поиск

Зампреда "Яблока" Шлосберга вернули под домашний арест

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Псковский областной суд отменил решение городского суда о замене меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу (включен в реестр иностранных агентов), сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Судья Псковского областного суда Дмитрий Казанцев удовлетворил протест прокуратуры на постановление судьи первой инстанции, который 7 октября заменил меру пресечения заместителю председателя партии" Яблоко" Льву Шлосбергу в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Политик вернется под домашний арест", - говорится в сообщении.

Постановление будет обжаловано, подчеркнули в пресс-службе отделения партии.

Ранее сообщалось, что 11 июня 2025 года Псковский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Шлосбергу, ставшему фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Шлосбергу запретили без разрешения следователя покидать жилище, также было запрещено использовать средства связи и интернет.

6 августа Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Шлосбергу по 8 октября включительно.

По версии следствия, 12 января Шлосберг совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, путём размещения видеозаписи в "Одноклассниках".

Речь идет о ролике с дебатами между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым (включен в реестр иноагентов), которые проходили на канале "Живой гвоздь". Шлосберг настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.

Уголовное дело квалифицировано по ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

Суд дважды штрафовал Шлосберга по административной статье о дискредитации армии.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Шлосбергу было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Яблоко Лев Шлосберг Псков
