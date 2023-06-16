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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Виталий Манский и Лев Шлосберг пополнили список иноагентов

Виталий Манский и Лев Шлосберг пополнили список иноагентов
Режиссер Виталий Манский
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов режиссера Виталия Манского, политика Льва Шлосберга и экономиста Сергея Алексашенко.

Иноагентами также признаны журналистка "Север.Реалии" (признано иноагентом) Юлия Парамонова, псковская журналистка Светлана Прокопьева, осужденная в 2020 году по делу об оправдании терроризма. В перечень иноагентов также включены информационный портал "Весьма" и фонд "Свободная Якутия".

Реестр Минюста обновился в пятницу.

По данным ведомства, "Манский выступал против специальной военной операции на Украине, заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан РФ, отождествлял РФ с нацистской Германией... Получал поддержку со стороны иностранных источников".

Манский в настоящее время проживает за пределами РФ.

Осенью прошлого года адвокат Манского Сергей Бадамшин сообщил "Интерфаксу", что полиция расследует уголовное дело в отношении его подзащитного по статье "клевета" в связи с распространением заведомо ложных сведений о режиссере Никите Михалкове.

В сентябре стало известно, что МВД объявило Манского в розыск.

"Шлосберг выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", - заявили в Минюсте.

В ведомстве отметили, что проживающий за рубежом Алексашенко уличен в аналогичных деяниях, а кроме того, он "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ".

Схожие претензии стали причиной для признания иноагентами журналисток Парамоновой и Прокопьевой, портала "Весьма" и фонда "Свободная Якутия".

Минюст Лев Шлосберг Виталий Манский Сергей Алексашенко
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