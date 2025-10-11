Открытое пламя потушили на складах в селе в Дагестане

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожарными ликвидировано открытое горение на площади 2,2 тыс. кв. м. в результате возгорания двух складов в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в субботу.

"В 11:20 - ликвидация открытого горения на площади 2200 кв. метров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Карабудахкент Карабудахкентского района произошел пожар на двух складах, который был локализован на площади 2,2 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших нет.