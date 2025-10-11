Пожар на площади 2,2 тыс. кв. м произошел на складах в селе в Дагестане

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Два склада горели на площади 2,2 тыс. кв. м в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана, в настоящее время пожар локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в субботу.

"В Главное управление МЧС России по Дагестану поступило сообщение о пожаре на складах в селе Карабудахкент Карабудахкентского района. По прибытии пожарных расчетов установлено, что горят два склада размерами 60х20 м и 50х20 м. Сотрудниками МЧС России пожар локализован на площади 2200 кв. м", - говорится в сообщении.

В главке МЧС отметили, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет.