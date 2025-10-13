Счетная палата против переноса сроков представления доклада об эффективности госпрограмм

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата не поддержала предложение правительства представить сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности государственных программ одновременно с проектом федерального бюджета, на старте бюджетного цикла, сочтя это предложение нарушающим логику бюджетного процесса.

Отзыв Счетной палаты на поправки к Бюджетному кодексу № 1026189-8 опубликован в электронной базе данных парламента.

Как отмечает Счетная палата, перенос сроков с июня (в составе годового отчета об исполнении бюджета) на осень, к моменту внесения проекта бюджета, приведет к тому, что в Госдуму будет направляться предварительный доклад, содержащий неполные или недостоверно отраженные данные. "Это не позволит Счетной палате РФ представить в Госдуму по результатам внешней проверки полную информацию об исполнении, итогах реализации и оценке эффективности государственных программ РФ", - говорится в заключении.

Кроме того, представление сводного годового доклада вместе с проектом федерального бюджета вынудит Счетную палату проводить дополнительные проверки эффективности госпрограмм параллельно с аудитом бюджета, что, по мнению ведомства, нецелесообразно и избыточно.

Контрольное ведомство подчеркивает, что действующий порядок позволяет учитывать результаты анализа сводного годового доклада при формировании параметров бюджета на очередной финансовый год. "Предлагаем сохранить действующие нормы Бюджетного кодекса о представлении сводного годового доклада одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что правительство в рамках бюджетного пакета законопроектов внесло в Госдуму предложение о переносе представления доклада о госпрограммах из годового отчета об исполнении бюджета в состав осеннего проекта бюджета на будущую трехлетку.

Поправка вносится в статью 192 пункта 4 Бюджетного кодекса, где прописывается состав вносимых в парламент документов, предоставляемых вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета, который вносится не позднее 1 октября текущего года.

Сейчас доклад об эффективности госпрограмм вносится на восемь месяцев позже - в рамках годового отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год - и предоставляется не позднее 15 июня текущего года.

Президент утвердил перечень государственных программ в 2010 году, в них содержится список индикаторов, которых необходимо достичь, и объемы бюджетных ассигнований, которые на это выделяются. Перечень госпрограмм составляют Минэкономразвития вместе с Минфином и утверждает правительство.

Механизм госпрограмм на протяжении последних лет регулярно подвергался критике со стороны парламента и контрольных органов. Еще в 2020 году глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров назвал их профессионально непригодным инструментом и предложил отказаться от механизма, который за десятилетие показал низкую эффективность. Он отмечал, что цели и индикаторы госпрограмм зачастую не соответствуют задачам, поставленным перед ведомствами, а сама система оборачивается бюрократической нагрузкой.

Счетная палата также указывала, что параметры госпрограмм не всегда взаимоувязаны между собой, а мероприятия не полностью отражают задачи государства. Министр экономического развития Максим Решетников признавал необходимость корректировки целевых индикаторов и увязки расходов с национальными целями, но настаивал, что полностью отказаться от госпрограмм невозможно, так как нужен инструмент, соединяющий бюджет и стратегическое планирование. Минфин при этом подчеркивал, что госпрограммы - это не часть бюджета, а скорее управленческий механизм, требующий донастройки.