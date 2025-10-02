Поиск

Госдума будет получать доклад об эффективности госпрограмм на старте бюджетного цикла

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство будет представлять парламенту сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета, то есть осенью, одновременно с началом бюджетного цикла, предусматривает законопроект № 1026189-8.

Сейчас такой доклад поступает депутатам постфактум - в июне, в составе годового отчета об исполнении бюджета. Законопроект об изменении этого порядка в парламент внесло правительство.

Поправка вносится в статью 192 пункта 4 Бюджетного кодекса, где прописывается состав вносимых в парламент документов, предоставляемых вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета, который вносится не позднее 1 октября текущего года.

Сейчас доклад об эффективности госпрограмм вносится на восемь месяцев позже - в рамках годового отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год - и предоставляется не позднее 15 июня текущего года.

Перечень государственных программ был утвержден президентом в 2010 году, в них содержится список индикаторов, которые необходимо достичь, и объемы бюджетных ассигнований, которые на это выделяются. Перечень госпрограмм формируется Минэкономразвития вместе с Минфином и утверждается правительством.

Механизм госпрограмм на протяжении последних лет регулярно подвергался критике со стороны парламента и контрольных органов. Еще в 2020 году глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров назвал их профессионально непригодным инструментом и предложил отказаться от механизма, который за десятилетие показал низкую эффективность. Он отмечал, что цели и индикаторы госпрограмм зачастую не соответствуют задачам, поставленным перед ведомствами, а сама система оборачивается бюрократической нагрузкой.

Счетная палата также указывала, что параметры госпрограмм не всегда взаимоувязаны между собой, а мероприятия не полностью отражают задачи государства. Министр экономического развития Максим Решетников признавал необходимость корректировки целевых индикаторов и увязки расходов с национальными целями, но настаивал, что полностью отказаться от госпрограмм невозможно, так как нужен инструмент, соединяющий бюджет и стратегическое планирование. Минфин при этом подчеркивал, что госпрограммы - это не часть бюджета, а скорее управленческий механизм, требующий донастройки.

