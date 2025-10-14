Военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план повышения производительности в ОПК

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Военно-промышленная комиссия утвердила план производительности труда в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) на 2025-2027 годы с его продлением до 2030 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план мероприятий (2025-2027) с протяжкой до 2030 года. Он предполагает участие в федеральном проекте "Производительность труда" 500 предприятий ОПК", - сказал Мантуров на правительственном часе в Государственной думе.

Он отметил, что уже есть примеры, когда внедрение таких практик повышает выработку на десятки процентов.

13 октября на встрече с фракциями Госдумы "Единая Россия" и ЛДПР министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что производительность в сфере ОПК за последние три года выросла на 40%.