Производительность в российском ОПК за три года выросла на 40%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Производительность в сфере оборонно-промышленного комплекса за последние три года выросла на 40%, заявил на встрече с фракциями Госдумы "ЛДПР" и "Единая Россия" министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

"Последние три года наиболее активная работа в этом направлении (увеличение производительности - ИФ), по понятным причинам, велась в периметре оборонно-промышленного комплекса. Могу сказать, что производительность в ОПК повысилась на 40%, хотя, конечно, динамика могла быть и выше", - сказал он.

"Здесь потолком, с одной стороны, выступают принципы ценообразования, и с другой - привлечение в ОПК не одной сотни тысяч специалистов, если так выразиться, в "знаменателе", - сообщил глава Минпромторга.

Он отметил, что для многократного роста производства вооружений, военной, специальной техники и средств поражения были вложены немалые средства в техперевооружение и поставку нового оборудования, а также обеспечен высокий спрос на продукцию отечественного станкостроения. "Это позволило существенно нарастить заказ на отечественные станки", - сказал Алиханов.

"Мы продолжим эту работу с учетом объемов финансирования. И ставим её в приоритет для оборонного сектора на следующий программный период госпрограммы вооружений", - заявил он.

По его словам, один из принципов в этой работе - "максимальный переход на отечественное программное обеспечение, решения, связанные с искусственным интеллектом, и на решения, связанные с максимальной роботизацией и автоматизацией производств".

Министр подчеркнул, что от Минпромторга и Минобороны, как основного заказчика, потребуется новый подход к принципам ценообразования, чтобы вызвать интерес у предприятий.